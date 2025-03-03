Стало известно, сколько ВСУ смогут продержаться без помощи США

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с американскими чиновниками меры в отношении Украины, включая возможную приостановку или отмену военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.

Как долго ВСУ смогут продержаться без поддержки США?

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Абзацу» отметил, что без американской военной помощи Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут продержаться около шести месяцев. Этот срок учитывает уже полученные поставки вооружений и боеприпасов.

«Однако многое будет зависеть от радикальности решений Трампа. Ситуация на линии фронта для Украины и так сложная, а внутриполитические проблемы могут ускорить кризисные процессы в стране», — отметил Кошкин.

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Сможет ли ЕС заменить США?

По словам эксперта, несмотря на намерение европейских стран продолжать оказывать поддержку Киеву, неясно, сможет ли ЕС в полной мере компенсировать недостаток американской помощи.

«Нужно учитывать не только количество поставляемых вооружений, но и то, насколько долго сохранится моральный дух украинской армии, если начнёт ощущаться дефицит оружия и боеприпасов», — добавил Кошкин.

Если США сократят военную помощь Украине, это может привести к значительным изменениям на линии фронта, считают эксперты. Окончательное решение Вашингтона во многом повлияет на дальнейшее развитие конфликта и позиции Украины на международной арене.