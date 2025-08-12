Стало известно сколько можно заработать за час и день в Рязанской области

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Рязанской области за час и за один день работы.

Согласно статистике hh.ru, медианная зарплата, которую сейчас предлагают жителям региона, в городе достигла 67 тыс. рублей в месяц. За год их потенциальный средний месячный доход вырос на 7 тыс. рублей.

В свою очередь, жители области за год нарастили зарплатные «аппетиты». Сейчас соискатели хотят зарабатывать 60 тыс. рублей в месяц, что на 10 тыс. больше, чем год назад.

Также составлен рейтинг вакансий с наибольшим заработком за час в Рязанской области. Лидером рейтинга стала вакансия курьера, которому готовы платить до 900 ₽ за час «на руки». Высокую ставку также предлагают сварщику — от 1 000 ₽ за час до вычета налогов. Кроме того, в рейтинг также вошла вакансия водителя манипулятора — 650 ₽ за час «на руки».

Кроме того, эксперты hh.ru собрали рейтинг вакансий с самым высоким доходом в Рязанской области за день работы:

· Сотрудник сортировочного центра, от 7 974 ₽ за смену, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123845203

· Швея, от 6 000 до 12 000 ₽ за смену, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123878691

· Начинающий упаковщик одежды, от 6 000 до 9 000 ₽ за смену, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123868277

· Электромонтёр СЦБ, от 6 000 до 7 000 ₽ за смену, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/122735885

· Работник фермы, от 6 000 ₽ за смену, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123859695