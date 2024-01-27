Стало известно, сколько чая нужно пить для замедления старения

Три чашки чая в день — примерно столько нужно выпивать, чтобы замедлить старение. Об этом, ссылаясь на The Lancet Regional Health, написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Выводы основаны на анализе данных и опросе почти 14 тысяч жителей Китая и Великобритании.

Эксперты наблюдали за участниками исследования, рассказавшими о своих вкусовых пристрастиях, в течение 2 лет, замеряя различные показатели, включающие биологический возраст.

Омолаживающие действие достигалось при ежедневном употреблении порядка трёх чашек чая в день или 6-7 граммов заварки. Сорт чая на показатели не влияет, главное пить его регулярно.

Павлова, для большего эффекта, советует не добавлять в напиток сахар, мёд, молоко, сиропы, отказаться от алкоголя.

— Оправдывать съеденную шоколадку и гору печенья чаепитием тоже не стоит, — написала врач.