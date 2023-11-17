Стало известно, почему водитель бросался на екатеринбуржцев с ножом у вокзала

Мать водителя Mercedes, который устроил аварию возле школы № 175 у Южного автовокзала и угрожал ножом очевидцам, рассказала E1.RU о случившемся.

По ее словам, у мужчины в последнее время наблюдалось странное тревожное состояние. Он оказался жителем Новосибирска.

«Говорил, что за ним следят и хотят его убить», – отметила женщина.

Мать добавила, что в начале ноября сына избили в ночном клубе и похитили его вещи.

Как отметил владелец пострадавшего по вине мужчина авто, злоумышленник набросился на него с ножом и кричал: «Зарежу!» и «Вызывай кого хочешь, я никого не боюсь»