Стало известно, откуда льются нечистоты вблизи села Дядьково

Специалисты объяснили, откуда появились нечистоты около села Дядьково. Об это сообщила прокуратура Рязанской области.
Представители прокуратуры, Министерства природопользования, Росприродназдора, «Водоканала» и администрации Рязани выехали на место происшествия. Выяснилось, что источником стоков оказались переполненные колодцы коллекторов за торговым центром. «Водоканал города Рязани» вовремя их не опорожнил.
Напомним, жители Дядькова пожаловались на слив нечистот за жилыми домами, рядом с затонами. Они стали причиной неприятного запаха.