Стало известно, откуда льются нечистоты вблизи села Дядьково

Специалисты объяснили, откуда появились нечистоты около села Дядьково. Об это сообщила прокуратура Рязанской области.

Представители прокуратуры, Министерства природопользования, Росприродназдора, «Водоканала» и администрации Рязани выехали на место происшествия. Выяснилось, что источником стоков оказались переполненные колодцы коллекторов за торговым центром. «Водоканал города Рязани» вовремя их не опорожнил.

«Установлено, что в связи с ненадлежащим содержанием объектов коммунальной инфраструктуры МП «Водоканал города Рязани» произошла аварийная ситуация, повлекшая вытекание сточных вод на поверхность. В настоящее время в адрес руководителя предприятия внесено представление. Также решается вопрос о принятии других мер прокурорского реагирования», — отметила Яна Моцевик, помощник прокурора Рязанского района.

Напомним, жители Дядькова пожаловались на слив нечистот за жилыми домами, рядом с затонами. Они стали причиной неприятного запаха.