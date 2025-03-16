Стало известно о жителе Суджи, хвалившем сначала ВСУ, а затем российских военных

Пользователи обсуждают видео, предположительно, с жителем Суджи, который сначала хвалил ВСУ, а затем бойцов ВС России, пишет издание «Блокнот».
В первой части ролика высокий мужчина говорит лестные слова об украинских военнослужащих и ругает российскую власть.
В другой части видео тот же мужчина со слезами на глазах благодарит врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за освобождение Суджи.
Мужчина рассказал об ужасах оккупации и отметил, что «понюхал горечка», уточнив, что «выкручивался как мог».
Многие комментаторы прозвали его «хамелеоном» и осудили за подобное поведение. Некоторые же оправдали человека, подчеркнув, что «под дулом автомата и не так заговоришь».