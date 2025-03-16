Стало известно о жителе Суджи, хвалившем сначала ВСУ, а затем российских военных

Пользователи обсуждают видео, предположительно, с жителем Суджи, который сначала хвалил ВСУ, а затем бойцов ВС России, пишет издание «Блокнот».

В первой части ролика высокий мужчина говорит лестные слова об украинских военнослужащих и ругает российскую власть.

«Вы хлопцы правильные! Спасибо вам за добрые слова!» — сказал он.

В другой части видео тот же мужчина со слезами на глазах благодарит врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за освобождение Суджи.

«Мы вас принимали как своих! Мы вас ждали, ребята! Очень сильно ждали!» — заявил герой ролика. Реклама

Мужчина рассказал об ужасах оккупации и отметил, что «понюхал горечка», уточнив, что «выкручивался как мог».

Многие комментаторы прозвали его «хамелеоном» и осудили за подобное поведение. Некоторые же оправдали человека, подчеркнув, что «под дулом автомата и не так заговоришь».