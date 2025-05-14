Стало известно о состоянии заразившихся менингококковой инфекцией в Рязанской области

По данным Минздрава Рязанской области, на 14 мая из шести госпитализированных с менингококковой инфекцией четверо выписаны с выздоровлением, двое лечатся, состояние их удовлетворительное.
Напомним, с конца апреля заражение выявлено у шести работников распределительного центра, который находится в Рязанском районе.
— За контактными лицами установлено медицинское наблюдение с проведением термометрии, проводится экстренная вакцинация и химиопрофилактика антибактериальными средствами, введен масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции на рабочих местах и в местах общего пользования, используется оборудование для обеззараживания воздуха, увеличена кратность проведения влажных уборок и проветривания помещений, размещены памятки о профилактике менингококковой инфекции.
На текущий момент привито 795 человек. Профилактические мероприятия продолжаются, — отмечается в сообщении Минздрава Рязанской области.
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