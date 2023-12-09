Стало известно о проблемах со здоровьем у Аллы Пугачёвой

У Аллы Пугачёвой проблемы с ногами, рассказал «Московскому комсомольцу» мужчина, делавший покупки вместе с ней на Кипре.
По словам Алексея, Пугачёва рассказала продавцу, что у неё болят вены.
Алексей обратил внимание, что певица, раньше бегавшая по сцене, теперь передвигается степенно, по лицу видно, её беспокоят проблемы.
Живущий на Кипре мужчина связывает это с климатом острова, который подходит не каждому. Высокая влажность, жара. Кроме того, артистка могла пока не пройти акклиматизацию.
Ещё одна проблема, с которой пока не сталкивалась Пугачёва, местные пыльные бури. Они особенно опасны для людей с заболеваниями сердца, лёгких.