Стало известно о проблемах со здоровьем у Аллы Пугачёвой

У Аллы Пугачёвой проблемы с ногами, рассказал «Московскому комсомольцу» мужчина, делавший покупки вместе с ней на Кипре.

По словам Алексея, Пугачёва рассказала продавцу, что у неё болят вены.

— Как я понял из фрагментов разговора Аллы Борисовны с продавцом, у нее что-то серьезное с ногами. Они постоянно отекают. Из-за этого певица старается выбирать максимально комфортную и удобную обувь, без высоких каблуков и на размер больше привычного, — цитирует издание очевидца.

Алексей обратил внимание, что певица, раньше бегавшая по сцене, теперь передвигается степенно, по лицу видно, её беспокоят проблемы.

Живущий на Кипре мужчина связывает это с климатом острова, который подходит не каждому. Высокая влажность, жара. Кроме того, артистка могла пока не пройти акклиматизацию.

Ещё одна проблема, с которой пока не сталкивалась Пугачёва, местные пыльные бури. Они особенно опасны для людей с заболеваниями сердца, лёгких.