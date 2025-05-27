Часть жителей Курской области пресмыкалась перед ВСУ во время вторжения противника в регион, сообщила общественница Анастасия Кашеварова в телеграм-канале.

По ее словам, некоторые местные жители показывали украинским военным, где находятся дома, в которых жили участники СВО. После этого противник сжигал здания.

Как утверждает Кашеварова, это позволяло предателям из числа жителей Курской области жить вольготно под оккупацией, эти люди живы.

Кашеварову возмутило, что им положены выплаты от государства, как и тем, кто не преклонился перед ВСУ.