Четверг, 20 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Стало известно о появлении 17 июля в Тихом океане предвестника апокалипсиса

7info7
Фото с сайта pxhere.com

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала о загадочном появлении 17 июля в Тихом океане «Сельдяного короля». Эта рыба считается предвестником мирового апокалипсиса, рассказала специалист изданию wday.

Лифанова объясняет: 16 июля включилось новолуние в водном знаке Рака в трине к Нептуну, этот аспект покровительствует подводному миру. Буквально через несколько часов тайваньские моряки стали свидетелями необычного явления – с глубины Тихого океана поднялся «Сельдяной король». Это одна из самых редких рыб на земле, которая обитает на километровой глубине и её длина составляет рекордные 3 метра. Встреча с ней предвещает несчастье и большие мировые катастрофы.

– Интересно, что появление Рыбы Судного Дня случилось во время прохождения Луны и Солнца по 25 градусу Рака, в котором находится Таинственная звезда Процион или Альгумайза, что в переводе с арабского означает «Проливающий слезы». Вероятно, нас ждет событие, которое придётся оплакивать, а кроме того считается, что эта звезда предвещает появление новых вирусов, – рассказала астролог.

Чаще всего Рыба Судного Дня предвещает новые катастрофы. Не исключено, что цунами, извержения вулканов и землетрясения мы можем ожидать уже в грядущее полнолуние 1 августа.

Вокруг даты 17 июля долгое время витала мистическая аура. Многие провидцы били тревогу и не скрывали, что 17 июля может стать одним из самых страшных дней месяца, а то и целого лета. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма, попросту оказались заложниками ситуации. Что обещали нам астрологи в этот день?

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Центр Рязани остался без электричества из-за аварии

Работают ремонтные бригады МУП «РГРЭС», подачу электроэнергии обещают восстановить в течение двух часов.

Два иностранца задержаны в Рязани с героином

Первый задержанный — 21-летний уроженец Средней Азии, остановлен с самокатом на улице Дзержинского.

На улице Новосёлов «Рейндж Ровер» сбил 14-летнюю велосипедистку, нарушившую ПДД

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП в Дашково-Песочне

Минцифры: более миллиона россиян оформили Карту болельщика

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.

Фура сбила 13-летнего велосипедиста на трассе М5 в Рязани

Подросток, получивший травмы, госпитализирован, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Мужчина убил топором и расчленил жену в Омской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Казанская Летняя 21 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

21 июля православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей матери.

Новые автобусы в Рязани прошли дополнительную проверку

В связи с жалобой жителей на протекающую крышу в новом автобусе, курсирующем по маршруту № 13, специалисты МУП «УРТ» провели проверку

Рязанец пожаловался на протекающую крышу нового автобуса

В новом автобусе, работающем на маршруте № 13 в Рязани, протекла крыша. Об этом в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщил рязанец.

Скопинский район отправил воду для бойцов СВО

В этот раз ребятам доставят порядка двух тонн бутилированной питьевой воды, сообщила районная администрация.

В убийстве 11-летнего школьника в Москве признался его знакомый

Напомним, труп школьника с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в одном из парков Москвы.

Погибшая при атаке беспилотника в Крыму девочка встречала с подругой рассвет

По данным источника, БПЛА попал в магазин «Метро» в Раздольном, когда девочка-подросток проходила мимо.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации