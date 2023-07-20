Стало известно о появлении 17 июля в Тихом океане предвестника апокалипсиса

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала о загадочном появлении 17 июля в Тихом океане «Сельдяного короля». Эта рыба считается предвестником мирового апокалипсиса, рассказала специалист изданию wday.

Лифанова объясняет: 16 июля включилось новолуние в водном знаке Рака в трине к Нептуну, этот аспект покровительствует подводному миру. Буквально через несколько часов тайваньские моряки стали свидетелями необычного явления – с глубины Тихого океана поднялся «Сельдяной король». Это одна из самых редких рыб на земле, которая обитает на километровой глубине и её длина составляет рекордные 3 метра. Встреча с ней предвещает несчастье и большие мировые катастрофы.

– Интересно, что появление Рыбы Судного Дня случилось во время прохождения Луны и Солнца по 25 градусу Рака, в котором находится Таинственная звезда Процион или Альгумайза, что в переводе с арабского означает «Проливающий слезы». Вероятно, нас ждет событие, которое придётся оплакивать, а кроме того считается, что эта звезда предвещает появление новых вирусов, – рассказала астролог.

Чаще всего Рыба Судного Дня предвещает новые катастрофы. Не исключено, что цунами, извержения вулканов и землетрясения мы можем ожидать уже в грядущее полнолуние 1 августа.

Вокруг даты 17 июля долгое время витала мистическая аура. Многие провидцы били тревогу и не скрывали, что 17 июля может стать одним из самых страшных дней месяца, а то и целого лета. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма, попросту оказались заложниками ситуации. Что обещали нам астрологи в этот день?