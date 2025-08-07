Стало известно о подвиге майора Смолкотина, который подорвал себя вместе с бойцами ВСУ

Майор Юрий Смолкотин подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ при их попытке прорваться в Курскую область в прошлом году, сообщил телеграм-канал «Месть доброй воли».

Как рассказали военкоры, офицер был начальником погранзаставы на границе с Грузией и находился в командировке под Курском. Утром пятого августа он и его подчиненные приняли бой с превосходящим по численности противником.

Смолкотин получил два ранения, но продолжил отбивать украинские атаки. Затем он приказал бойцам оставить позиции, а сам стал прикрывать отход.

«При подходе украинских военнослужащих, офицер-пограничник подорвал себя и врага гранатой», — говорится в публикации.

По данным военкоров, украинские военные буквально озверели от действий Смолкотина и разрядили в уже мертвого офицера три магазина.