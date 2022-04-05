Стало известно о переносимости назальной вакцины от коронавирса

Назальная вакцина от коронавируса переносится легко, практически без температуры, сообщает ТАСС.

- Реклама -

По данным агентства, о свойствах вакцины в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Логунов заявил, что это по сути таже вакцина, у которой есть насадка для распыления. Дополнительное звено клеточного иммунитета формируется в миндалинах после её распыления.

При введении вакцины парентерально — минуя желудочно-кишечный тракт — в организм попадает большая доза препарата, иммунитет формируется более сильный. Но сейчас, по словам учёного, порядка 90% людей уже защищены иммунитетом, поэтому бустерная назальная иммунизация сопоставима с инъекцией.

- Реклама -

Логунов опробовал назальную вакцину на себе ещё до производства классической прививки «Спутник V». Тогда такой способ выбирали не из-за опасения, а из-за того, что прививок просто не было.