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Вторник, 5 апреля, 2022

Стало известно о переносимости назальной вакцины от коронавирса

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Стало известно о переносимости назальной вакцины от коронавирса

7info

Назальная вакцина от коронавируса переносится легко, практически без температуры, сообщает ТАСС.

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По данным агентства, о свойствах вакцины в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Логунов заявил, что это по сути таже вакцина, у которой есть насадка для распыления. Дополнительное звено клеточного иммунитета формируется в миндалинах после её распыления.

При введении вакцины парентерально — минуя желудочно-кишечный тракт — в организм попадает большая доза препарата, иммунитет формируется более сильный. Но сейчас, по словам учёного, порядка 90% людей уже защищены иммунитетом, поэтому бустерная назальная иммунизация сопоставима с инъекцией.

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Логунов опробовал назальную вакцину на себе ещё до производства классической прививки «Спутник V». Тогда такой способ выбирали не из-за опасения, а из-за того, что прививок просто не было.

— Нужно было идти в красную зону, и первые препараты, очищенные еще не до конца, капали интраназально, — поделился он.

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