Суббота, 1 июня, 2024

Стало известно о новой жертве серийного маньяка по кличке Душитель

Автор: powder

Опубликовано

Число жертв серийного маньяка Владимира Миргорода по кличке Душитель выросло до 17, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, речь идет о 32-летней москвичке, на которую напали в апреле 2004 года. Маньяк набросился на женщину в Ховрине, желая изнасиловать ее. Ему удалось это, несмотря на сопротивление.

«Серийный убийца надругался над ней прямо там, задушил своим ремнем и оставил тело недалеко от подъезда», – говорится в публикации.

Связать убийство москвички с Миргородом долго не могли, но теперь это удалось. Маньяк снова предстанет перед судом. Его уже этапировали из хабаровской колонии «Снежинка» в столичный СИЗО.

Маньяк орудовал в Москве и Подмосковье в начале 2000-х. Он знакомился на улице с девушками, после чего насиловал и душил их.

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