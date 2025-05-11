Стало известно о необычном поступке ветерана после общения с Путиным на параде

Ветеран Великой Отечественной войны решил помочь президенту России Владимиру Путину надеть пальто во время парада Победы в Москве, видео с его участием опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Перед тем, как произнести речь на Красной площади, российский лидер снял верхнюю одежду.
В итоге глава государства вежливо отказал ветерану и надел пальто самостоятельно.
При просмотре трансляции парада можно заметить, что Путин и ветеран, предложивший ему помощь, сидели рядом и общались во время торжества.
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