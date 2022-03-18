Стало известно, кто в Рязани может получать от 100 тысяч рублей

Сервис Superjob составил подборку высокооплачиваемых вакансий в Рязани.

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В марте больше всего готовы платить ведущему инженеру-программисту «1С». Компания обещает зарплату от 100 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия специалиста по работе с клиентами с зарплатой 90 тыс. рублей. Работодатель предлагает премии, увеличение оклада через год работы, ДМС, бесплатное обучение, корпоративное обучение новичков, тренинги повышения квалификации в Школе продавца, доступ к библиотеке знаний и финансовую поддержку в первые 4 месяца работы.

На третьем месте – ведущий инженер-схемотехник с зарплатой от 85 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее профильное образование и опыт работы от трех лет.

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В рейтинг также вошли вакансии программиста «1С» с зарплатой до 100 тыс. рублей и программиста микроконтроллеров с зарплатой от 80 тыс. рублей.

В марте в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих.