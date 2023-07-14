Пятница, 14 июля, 2023
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Стало известно, кто сыграет мать главного героя в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

7info7

Авторы сериала «Постучись в мою дверь» продолжают раскрывать актёрский состав проекта. Так, стало известно, кто сыграет мать главного героя – актриса Екатерина Волкова («Колл-центр», «Доктор Преображенский», «Начальник разведки», «Пищеблок»). По её словам, её участию в проекте особенно обрадовалась дочь.

«Когда я собиралась на пробы, моя младшая дочка подпрыгнула от радости и сказала, чтобы я обязательно шла, что это очень популярный турецкий сериал, у которого много поклонников. Так что как минимум один зритель у нашего сериала уже точно есть. Вообще мне кажется, что проект будет интересен и тем, кто видел оригинал, чтобы сравнить русский и турецкий менталитет, и тем, кто с ним не знаком, чтобы погрузиться в эту атмосферу», – рассказывает актриса.

Екатерина Волкова воплотит на экране образ матери главного героя – женщины с трагической судьбой, которая потеряла старшего сына, после чего начала бояться выходить из дома.

«Она очень искренняя, когда остаётся наедине с сыном и немного актриса, когда появляется в обществе других людей. Главный герой – её единственный сын, который остался жив, для неё он просто обожаемый, она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А её вторая ипостась – немножко актёрская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», – говорит о своей героине Екатерина Волкова.

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, рязанка Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединилась Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды, авторы проекта пока официально не сообщают.

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