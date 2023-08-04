Пятница, 4 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Стало известно, кто сыграет главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

7info7
Фото Алексея Колпакова, представлено пресс-службой ТНТ

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально представили исполнителей ролей главных героев. Сразу после анонса сериала вокруг него появилось множество слухов, большинство из которых было связано с попытками угадать, кто же воплотит на экране образы российских вариаций Серкана Болата и Эды Йылдыз. Константин Крюков, Егор Крид, Лео Канделаки, Евгений Чебатков, Дина Саева – это далеко не полный перечень звёзд, которым приписывали главные роли в проекте.

Однако слухи остались лишь слухами. На самом деле российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет актёр Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки». Его партнёршей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша.

Лиана Гриба, исполнительница главной роли: «Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. Но давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша, по сравнению с Эдой, будет совершенно по-другому реагировать».

Никита Волков, исполнитель главной роли: «Турецкий сериал я не смотрел, но, был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдёт на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам».

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Тендер по проекту моста-дублёра через Оку в Рязани приостановлен

Жалобу в Управление ФАС по региону на заказчика работ, Дирекцию дорог Рязанской области, подала проектно-реставрационная компания «Таласса».

«АиФ» организовал проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева

Творчество поэта поможет понять ценность традиционных для нашей страны духовно-нравственных ориентиров. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. В честь этого события издательский дом «Аргументы и факты» организовал культурно-просветительский проект «Всё начинается с любви». Пронзительная лирика Андрея Дементьева называли по-разному – кто-то...

Из-за капремонта теплосетей на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта

Движение ограничат на участке дороги с круговым движением от пересечения с улицей Фирсова до пересечения с улицей Попова.

В Рязанской области планируют предоставлять земельные участки отличившимся участникам СВО

Предполагается, что площадь участков будет варьироваться от 0,06 до 0,10 га. Их можно использоваться для ИЖС, ведения подсобного хозяйства и для собственных нужд.

В Архангельской области не могут найти управу на банду агрессивных подростков

Жители поселка Савинский Плесецкого округа пытаются найти управу на банду агрессивных подростков, сообщило агентство РИА Новости. По словам сельчан, злоумышленники мучают животных, избивают сверстников и отбирают у прохожих деньги. Во главе компании хулиганов стоит 15-летний «предводитель». На проблему обратили внимание столичные следователи после скандального видео, которое появилось в конце...

Пригород Белгорода атаковали необычные гусеницы

Белгородец показал нашествие необычных гусениц на его дачном участке в Майском, пишет портал «Бел.Ру». По ее словам, черные мохнатые насекомые поселились на фасаде дома и в теплицах. Подобная ситуация наблюдается впервые за 35 лет. «Такого никогда не было. Они спускаются сверху и вьют паутину. И они как-то кучкуются. Их...

В Волгограде девушка устроила стриптиз на улице и прославилась на всю Россию

Жительница Волгограда Светлана Данилова станцевала стриптиз для незнакомцев на улице, пишет портал V1.RU. На опубликованных изданием кадрах видно, как 34-летняя женщина позирует на камеру, снимает штаны и футболка, оголяя свои интимные места.  «Она прославилась на всю страну после публикации откровенных видео с ее участием», – говорится в публикации. Сама девушка...

Соседи рассказали о девушке, которой перерезали горло в Воронеже

Жители Воронежа рассказали порталу «МОЕ Онлайн!» об убитой девушке, которой перерезали горло и бросили умирать в подъезде дома № 47/1 на улице Лидии Рябцевой Соседи нашли ее окровавленное тело накануне. Криков накануне нападения никто не слышал. «Она была одна, возвращалась ли с работы, может, кого-то встречала — никто из...

13-летний подросток из Рязанской области пострадал в ДТП на Кубани

ДТП произошло утром 4 августа на трассе около посёлка Советский Краснодарского края.

Жителей Коми предупредили об аномальной погоде

Синоптики предупредили жителей Коми об аномальной погоде в начале августа, пишет портал PRIMPRESS. Жара придет в Воркуту – там ожидается до 30 градусов тепла. Подобные изменения начнутся со следующей недели. «Это самая сильная жара за всю историю наблюдений, которые там ведутся с 1946 года», – говорится в публикации. До конца...

В Каменске-Уральском двое мужчин избили девушку из-за цвета волос

Двое жителей Каменска-Уральского напали на 18-летнюю девушку – им не понравился яркий цвет ее волос, сообщает портал КУ66.РУ. Инцидент произошел вечером 1 августа у фонтана в районе дома на Саперов, 10. На кадрах видно, как один из злоумышленников хватает незнакомку за шею, тащит к фонтану и бросает потерпевшую...

В Екатеринбурге мужчина шлепнул незнакомую девушку по попе

Житель Екатеринбурга шлепнул незнакомую девушку по попе, когда та шла по улице, видео появилось в распоряжении E1.RU. На кадрах видно, как мужчин, проходя мимо незнакомки, неестественно выгибает руку назад, дотрагивается до ее интимного места, после чего уходит. Потерпевшая не растерялась, догнала незнакомца и сняла его на телефон. «Это нормально,...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации