Стало известно, кто сыграет главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально представили исполнителей ролей главных героев. Сразу после анонса сериала вокруг него появилось множество слухов, большинство из которых было связано с попытками угадать, кто же воплотит на экране образы российских вариаций Серкана Болата и Эды Йылдыз. Константин Крюков, Егор Крид, Лео Канделаки, Евгений Чебатков, Дина Саева – это далеко не полный перечень звёзд, которым приписывали главные роли в проекте.

Однако слухи остались лишь слухами. На самом деле российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет актёр Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки». Его партнёршей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша.

Лиана Гриба, исполнительница главной роли: «Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. Но давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша, по сравнению с Эдой, будет совершенно по-другому реагировать».

Никита Волков, исполнитель главной роли: «Турецкий сериал я не смотрел, но, был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдёт на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам».

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.