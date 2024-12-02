Под Рязанью 53-летняя женщина погибла от наезда Mitsubishi

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности смертельного ДТП с участием пешехода в Солотче и раскрыла личность того, кто погиб. Официальные сведения появились в понедельник, 2 декабря.

Авария произошла в субботу, 30 ноября. На трассе Рязань-Спас-Клепики недалеко от посёлка Солотча автомобиль Mitsubishi наехал на пешехода.

За рулём автомобиля находился 45-летний житель Рязани. Пешеходом оказалась 53-летняя местная жительница.

В результате случившегося женщина скончалась на месте ДТП. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.