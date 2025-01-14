Стало известно, кто искал работу активней других в начале года в Рязани

Анализ рынка труда Рязанской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024, так и начали 2025 год.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний месяц на местный рынок труда в поиске работы и построения карьеры вышли более 26 тыс. местных жителей. Это на 32% больше, чем, например, в конце 2023 года. Лидером по активности и числу новых резюме за последний месяц оказался рабочий персонал разного профиля и опыта, рабочие разместили 20% или более 5 тыс. новых резюме. На втором месте по желанию найти новую работу за последние недели оказались кадры, специализирующиеся на продажах (16% или более 4,3 тыс. резюме). И, наконец, на третьем месте по активности поиска работы — работники транспортного сектора, а также домашний и обслуживающий персонал. Соискатели из этих двух сфер разместили по 14% или более 3,6 тыс. новых резюме.

«В целом в Рязанской области за последний месяц падение числа резюме произошло только в сфере розничной торговли. Во всех остальных областях соискатели постоянно искали новую работу или подработку», — отмечает Ирина Котусенко, директор ярославского филиала hh.ru.

Как изменилась карьера рязанских работников за последний год?

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Аналитики hh.ru по итогам большого опроса, проведенного в конце 2024 года, выяснили, что лишь 14% трудоустроенных местных жителей в 2024 году получили повышение на работе. А вот две трети опрошенных в регионе (67%), наоборот, заявили hh.ru, что в 2024 году остались на прежней должности. При этом в 2024 году продвижение по карьерной лестнице оказалось более частым явлением, чем в предыдущие два года. Для сравнения: в 2023 году таковых было 10%, а в 2022-м — 6%. Кроме того, в этом году 3% работников столкнулись с переименованием своей должности, а еще 3% — с понижением. Остальные опрошенных затруднились ответить.

Интересно, что у мужчин и женщин продвижение по карьерной лестнице происходило практически в аналогичном темпе — о росте в должности сообщили 13% и 12% респондентов соответственно. В разрезе возрастных групп чаще всего повышением могут похвастать сотрудники 25-34 лет — 17%, а также в возрасте 18-24 лет — 16%. При этом понижение должности больше всего наблюдалось у работников старшего поколения (55+) — 8%.