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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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Стало известно, кто будет достраивать ясли к детсадам №№ 99, 110

Елена Лобанова
Стало известно, кто будет достраивать ясли к детсадам №№ 99, 110

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В Рязани определили подрядчика для строительства яслей к детсадам №№99, 110. Возведением пристроек займется ООО «Опора». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

На завершение строительства пристройки к детсаду №99 выделили 52,6 млн рублей, а для учреждения №110 — 40,3 млн рублей.

Работы подрядчик должен выполнить до 20 декабря.

Напомним, ранее строительством занималась ООО «Дега», однако подрядчик сорвал все сроки. В результате администрация города расторгла контракт с организацией.

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