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Фото: пресс-служба театра кукол
Экономика и бизнес

Стало известно, кто благоустроит территорию у Рязанского театра кукол

Анастасия Мериакри

Определён подрядчик для выполнения работ по благоустройству территории у Рязанского театра кукол. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Договор заключили с ООО «Фасадстройсервис». Компания стала единственным участником тендера.

Работы по благоустройству территории перед Рязанским театром кукол начнутся уже этой зимой и завершатся к осени. Проект предполагает не просто ремонт — изменится облик и философия пространства. Новый сквер станет местом отдыха и притяжения для горожан.

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Поэтому пространство перед театром полностью преобразиться. Детально разработана зеленая зона, где появятся вечнозеленые и цветущие деревья: березы, липы, сосны. Весной перед театром будут расцветать сирень, калина, боярышник.

В новом обновленном пространстве будет сделана сцена — амфитеатр под открытым небом. Это положит начало серии ярких театральных проектов.

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