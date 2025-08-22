Пятница, 22 августа, 2025
Стало известно, кому повысят пенсии до конца 2025 года

Социальный фонд России пересчитал накопительные и срочные пенсионные выплаты. В этом году их индексация будет значительно выше, чем в прошлом, сообщает «Парламентская газета».

Изменения в размерах выплат ожидаются у всех граждан России, в том числе у живущих в Рязани и Рязанской области. 

Кому уже повысили пенсии?

В 2025 году несколько категорий пенсий уже проиндексированы.

  • С апреля 2025 года социальные пенсии выросли на 14,75%. Их получают:
    • граждане без необходимого стажа для страховой пенсии,
    • люди с инвалидностью,
    • те, кто потерял кормильца.
  • На те же 14,75% увеличены выплаты государственного пенсионного обеспечения. Они назначаются:
    • военнослужащим по призыву,
    • участникам Великой Отечественной войны,
    • летчикам-испытателям и космонавтам,
    • жертвам радиационных и техногенных катастроф и их семьям,
    • гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда».

Эти изменения затронули почти 4,2 млн человек, на них в бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.

  • С 1 августа 2025 года традиционно пересчитали пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Для этого нужно было подать заявление до 30 июня. Размер доплаты рассчитывается по специальной формуле, где основа — заработок до выхода на пенсию.

Как будут считать накопительные и срочные выплаты?

По данным пресс-службы фонда, в 2024 году управляющие компании удачно инвестировали пенсионные накопления. Благодаря этому в 2025 году индексация будет выше, чем в прошлом году.

1. Накопительные пенсии

Формируются у двух групп граждан:

Категория гражданПериод перечисленийРазмер взносов
Мужчины 1953–1966 г.р. и женщины 1957–1966 г.р.2002–20042% от фонда оплаты труда
Все граждане, рожденные в 1967 г. и позже2002–20142–6% от фонда оплаты труда

  • В 2025 году накопительные пенсии проиндексируют на 10,98% (в 2024-м — 7%).
  • Средний размер выплаты: с 1400 руб. вырастет примерно до 1500 руб.

2. Срочные пенсионные выплаты

Это ежемесячные выплаты на определенный срок. Чтобы их получать, нужно:

  • достичь возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины),
  • иметь не менее 15 лет стажа,
  • накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.
  • В 2025 году они вырастут на 11,32% (в 2024-м — 6,92%).
  • Средний размер: с 2600 руб. до примерно 2800 руб.

Подавать заявление для перерасчета не нужно — индексация пройдет автоматически.

Кому еще ждать прибавки?

С 1 октября 2025 года увеличат пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

  • Изначально планировалось повысить оклады на 4,5%, но с учетом инфляции коэффициент вырос до 7,6%.
  • Это затронет оклады по должностям и званиям военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, пожарной службы, таможни и фельдъегерской связи.
  • Поскольку пенсия военных считается от денежного довольствия, выплаты также вырастут.

Что будет с работающими пенсионерами?

  • С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличили. Условие — отработать полный 2024 год. Максимальная прибавка составляет три пенсионных балла.
  • В феврале 2025 года также была проведена дополнительная индексация.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, с 2026 года для работающих пенсионеров прибавки будут происходить трижды в год:

  1. в феврале,
  2. в апреле — с учетом роста инвестиционного портфеля Социального фонда,
  3. в августе.

