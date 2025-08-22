Стало известно, кому повысят пенсии до конца 2025 года

Социальный фонд России пересчитал накопительные и срочные пенсионные выплаты. В этом году их индексация будет значительно выше, чем в прошлом, сообщает «Парламентская газета».
Изменения в размерах выплат ожидаются у всех граждан России, в том числе у живущих в Рязани и Рязанской области.
Кому уже повысили пенсии?
В 2025 году несколько категорий пенсий уже проиндексированы.
- С апреля 2025 года социальные пенсии выросли на 14,75%. Их получают:
- граждане без необходимого стажа для страховой пенсии,
- люди с инвалидностью,
- те, кто потерял кормильца.
- На те же 14,75% увеличены выплаты государственного пенсионного обеспечения. Они назначаются:
- военнослужащим по призыву,
- участникам Великой Отечественной войны,
- летчикам-испытателям и космонавтам,
- жертвам радиационных и техногенных катастроф и их семьям,
- гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда».
Эти изменения затронули почти 4,2 млн человек, на них в бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.
- С 1 августа 2025 года традиционно пересчитали пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Для этого нужно было подать заявление до 30 июня. Размер доплаты рассчитывается по специальной формуле, где основа — заработок до выхода на пенсию.
Как будут считать накопительные и срочные выплаты?
По данным пресс-службы фонда, в 2024 году управляющие компании удачно инвестировали пенсионные накопления. Благодаря этому в 2025 году индексация будет выше, чем в прошлом году.
1. Накопительные пенсии
Формируются у двух групп граждан:
|Категория граждан
|Период перечислений
|Размер взносов
|Мужчины 1953–1966 г.р. и женщины 1957–1966 г.р.
|2002–2004
|2% от фонда оплаты труда
|Все граждане, рожденные в 1967 г. и позже
|2002–2014
|2–6% от фонда оплаты труда
В 2025 году накопительные пенсии проиндексируют на 10,98% (в 2024-м — 7%).
- Средний размер выплаты: с 1400 руб. вырастет примерно до 1500 руб.
2. Срочные пенсионные выплаты
Это ежемесячные выплаты на определенный срок. Чтобы их получать, нужно:
- достичь возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины),
- иметь не менее 15 лет стажа,
- накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.
- В 2025 году они вырастут на 11,32% (в 2024-м — 6,92%).
- Средний размер: с 2600 руб. до примерно 2800 руб.
Подавать заявление для перерасчета не нужно — индексация пройдет автоматически.
Кому еще ждать прибавки?
С 1 октября 2025 года увеличат пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств.
- Изначально планировалось повысить оклады на 4,5%, но с учетом инфляции коэффициент вырос до 7,6%.
- Это затронет оклады по должностям и званиям военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, пожарной службы, таможни и фельдъегерской связи.
- Поскольку пенсия военных считается от денежного довольствия, выплаты также вырастут.
Что будет с работающими пенсионерами?
- С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличили. Условие — отработать полный 2024 год. Максимальная прибавка составляет три пенсионных балла.
- В феврале 2025 года также была проведена дополнительная индексация.
По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, с 2026 года для работающих пенсионеров прибавки будут происходить трижды в год:
- в феврале,
- в апреле — с учетом роста инвестиционного портфеля Социального фонда,
- в августе.