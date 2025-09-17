Стало известно, кому передали депутатские мандаты Малкова, Панфиловой и Волковой 

На заседании Избирательной комиссии Рязанской области, прошедшем во вторник, 16 сентября, стало известно, кому передали депутатские мандаты на выборах в Рязанскую областную Думу.

От своих мест в региональном парламенте отказались шедшие в списке «Единой России» губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Рязани Татьяна Панфилова и кандидат Екатерина Волкова.

Вакантные депутатские мандаты по решению Избиркома переданы другим представителям списка «Единой России» — Татьяне Бариновой, Елене Синице и Андрею Семенюку.

Ещё одну особенность нового состава Рязанской облдумы отметил сайт регионального отделения ЕР. Сообщается, что среди кандидатов, которые получат мандат, пять участников и ветеранов специальной военной операции: Михаил Давыдов, Роман Иголкин, Иван Юдин, Сергей Кукушкин и Андрей Глазунов.

— Их решение защищать Родину и желание развивать регион были высоко оценены избирателями, — отмечается в пресс-релизе на сайте ryazan.er.ru.