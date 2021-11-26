Стало известно, когда введут в оборот вакцину от коронавируса для подростков

Вакцина от коронавируса для несовершеннолетних станет доступна уже в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Первые партии препарата уже готовы. Они проходят контроль. Как только контроль завершится, вакцину введут в гражданский оборот.

По словам Мурашко, контрольные мероприятия могут занять около 3 недель.

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали в Центре Гамалеи по той же схеме, что и «Спутник V». Правда в нём в пять раз меньше вещества в составе, чем в «Спутнике».

Вакцина для подростков также является двухкомпонентной. Перерыв между вводом компонентов должен составлять 21 день.