Стало известно, когда в Рязани начнут строить новую школу в ДПР-7

Администрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на вопрос о строительстве новой школы в Дашково-Песочне.

— Строительство новой школы в ДПР-7, 7А начнём в 2025 году благодаря федеральной поддержке. Новое здание рассчитано на 1650 мест. Срок реализации проекта 2025–2027гг, — говорится в сообщении мэрии.

В комментариях администрация Рязанского района ответила на вопрос о строительстве школы в Дядькове.

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— Начать строительство нового школьного корпуса планируем уже в этом году. Ждём только одобрения финансирования. Всё остальное готово: земельный участок под корпус, проектно-сметная документация, — говорится в сообщении.