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Новости России

Стало известно, кем был мужчина, который 6 часов просил помощи под завалами в Саратове

Алексей Самохин

Число жертв взрыва газа в жилом доме на улице Саратова продолжает расти — стало известно о шестом погибшем. Мужчина более шести часов находился под завалами, зажатый бетонными плитами. Все это время спасатели поддерживали с ним связь и пытались спасти, пишет «Московский комсомолец».

Погибшим оказался 42-летний Алексей, строитель по профессии. В день трагедии он находился в квартире на восьмом этаже, где делал ремонт. По словам родственников, Алексей работал один, однако по предварительным данным, у него мог быть напарник. Его судьба пока неизвестна.

Сразу после взрыва мужчина начал подавать признаки жизни — он звал на помощь и кричал. Спасатели, рискуя жизнью, около шести часов пробирались сквозь завалы, чтобы добраться до него. Когда их усилия увенчались успехом, Алексея передали врачам, но от полученных травм он скончался буквально на руках у медиков.

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