Суббота, 30 декабря, 2023
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Стало известно, какому знаку зодиака в 2024 году будет сопутствовать удача

7info7
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2024 год принесёт много приятных сюрпризов и удачи представителям одного знака зодиака. Невероятное счастье свалится на миллионы людей.

2024 год, Год Дракона, станет особенно удачным для Водолеев. Огнедышащий покровитель вознаградит сполна рождённых под этим знаком за их энергичность и жизнелюбие. В первые месяцы года их ожидает успех в личных делах, а ещё мощное продвижение по карьерной лестнице. К лету зимние и весенние активности принесут результат в виде неплохих гонораров и повышения зарплаты.

Осень у Водолеев может стать переломной в вопросах отношений. Одинокие представители знака могут найти любовь.

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