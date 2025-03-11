Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Москву

По данным телеграм-канала SHOT, ВСУ ночью 11 марта устроили массовую атаку по Москве и области дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый».

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении вражеских беспилотников над Рязанью. Не исключено, что сбиты дроны именно этих типов.

«Это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую „перемогу“ и морально подготовить к отступлению украинских войск из Суджанского района. Но даже это не удалось — ПВО отработало безупречно», — рассказал SHOT собеседник, близкий к МО РФ.

Реклама

«Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой, писала «Газета.ру».