Воздушно-космические силы России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье с применением инновационных боеприпасов, сообщили 9 января в Министерстве обороны РФ. Предприятие, являющееся одним из крупнейших в Украине, специализировалось на производстве газотурбинных двигателей и установок для авиации и промышленности, пишет «Московский комсомолец».

По информации военного эксперта Анатолия Матвийчука, завод был атакован кассетными авиационными боеприпасами, аналогичными фугасным авиабомбам (ФАБ). Новые бомбы отличаются большей разрушительной силой и способностью обходить защитные системы.

«Наши войска приблизились к Запорожью, что позволило использовать такие боеприпасы, — отметил Матвийчук. — Это были массированные удары, которые серьезно нарушили работу завода. Производство и ремонт авиационных двигателей для ВСУ теперь затруднены».

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Местные источники сообщают о повреждениях механосборочного цеха и других корпусов завода. Ранее предприятие также подвергалось ударам, однако их сила была недостаточной для полного прекращения работы объекта.

Военный корреспондент Евгений Линин добавил, что удары могли быть нанесены корректируемыми авиационными бомбами, которые способны преодолевать расстояния до 80 км, или ракетами «Калибр» и «Искандер». Он подчеркнул, что такие ракеты обладают полутонной боевой частью и способны вызывать разрушительные подземные взрывы, приводящие к обрушению инфраструктуры.