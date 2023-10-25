Стало известно, какие выплаты вырастут в 2024 году с повышением МРОТ

В среду, 25 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. Он увеличится на 18,5% и составит 19 тыс 242 рубля, пишет «Парламентская газета».

Поручение повысить МРОТ дал президент России Владимир Путин. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит повысить зарплату 4,8 млн человек.

МРОТ — сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. В субъектах Федерации также может действовать региональный МРОТ. Его рассчитывают исходя из экономической эффективности и особенностей географического расположения, например сурового климата. Ниже прожиточного минимума региональный МРОТ быть не может.

В результате повышения МРОТ вырастут пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, суммы больничных, других обязательных выплат соцстрахования, отмечает RT.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает: увеличение МРОТ повлечет рост зарплат по всему реальному сектору экономики. Работодателям придётся повышать зарплату сотрудникам, чтобы оставаться конкурентоспособными.