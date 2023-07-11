Стало известно, какие троллейбусные сети отремонтируют в Рязани

В Рязани обновят контактную сеть троллейбусов. На эти цели из областного бюджета выделено 70 млн рублей, сообщила официальная группа Рязанской области ВКонтакте.

Средства пойдут на ремонт сетей на Первомайском проспекте (от улицы Вокзальной до площади Ленина), улице Ленина и Соборной, а также на площади Ленина и Соборной.

Кроме того, специалисты заменят опоры контактной сети на улице Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, на Московском и Касимовском шоссе. Работу планируется продолжить.