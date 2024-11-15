Стало известно, какие команды будут бороться за Кубок КВН на финальной игре в Рязани

В честь завершения сезона Официальной Рязанской лиги 17 ноября в зале Рязанского Дворца Молодежи состоится Кубок по КВН, за который будут сражаться сильнейшие команды из Рязани:

Айседора Дункан, РГУ имени С.А. Есенина

АПП, Академия ФСИН России (г. Рязань)

От души, РГУ имени С.А. Есенина

Собаки Павлова, РязГМУ

Мы отыграем, РГУ имени С.А. Есенина

Апчхи!, школа №6

Сборная команда КВН «Движение первых»

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Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

#региондлямолодых62 #РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).