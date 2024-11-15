Стало известно, какие команды будут бороться за Кубок КВН на финальной игре в Рязани

В честь завершения сезона Официальной Рязанской лиги 17 ноября в зале Рязанского Дворца Молодежи состоится Кубок по КВН, за который будут сражаться сильнейшие команды из Рязани:
- Айседора Дункан, РГУ имени С.А. Есенина
- АПП, Академия ФСИН России (г. Рязань)
- От души, РГУ имени С.А. Есенина
- Собаки Павлова, РязГМУ
- Мы отыграем, РГУ имени С.А. Есенина
- Апчхи!, школа №6
- Сборная команда КВН «Движение первых»
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Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».
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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).