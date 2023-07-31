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Стало известно, как в Рязани отпразднуют день ВДВ

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2 августа в честь 93-летия образования Воздушно-десантных войск России в городе запланирован ряд мероприятий, сообщает мэрия.

Рязанцев приглашают на выставку военной техники, которая пройдет на парковке на пересечении улиц Горького и Краснорядской. Также в 10:00 на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия, которые откроет церемония выноса флагов Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени РГВВДКУ. Затем гости праздника увидят прохождение парадных расчетов военнослужащих РГВВДКУ с исполнением строевой песни, показательные выступления роты почетного караула и совершение парашютных прыжков.

В завершении торжественной части праздника выступит вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота».

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