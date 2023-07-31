Стало известно, как в Рязани отпразднуют день ВДВ

2 августа в честь 93-летия образования Воздушно-десантных войск России в городе запланирован ряд мероприятий, сообщает мэрия.

Рязанцев приглашают на выставку военной техники, которая пройдет на парковке на пересечении улиц Горького и Краснорядской. Также в 10:00 на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия, которые откроет церемония выноса флагов Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени РГВВДКУ. Затем гости праздника увидят прохождение парадных расчетов военнослужащих РГВВДКУ с исполнением строевой песни, показательные выступления роты почетного караула и совершение парашютных прыжков.

В завершении торжественной части праздника выступит вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота».