Стало известно имя нового бойфренда Кристины Асмус

Новым бойфрендом Кристины Асмус оказался кинопродюсер: влюбленные появились на премьере сериала «Первый номер», пишет The Voice.

26 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Первый номер». Особое внимание на мероприятии привлекла актриса Кристина Асмус, которая появилась в компании кинопродюсера Ильи Буреца. До этого возлюбленные не афишировали свои отношения, но на премьере фотографы запечатлели их вместе, и пара выглядела счастливой.

Кристина Асмус выбрала для выхода стильный total black образ: она была одета в оверсайз кроп-топ с длинными рукавами и строгую юбку. Свой наряд актриса дополнила классическими кожаными туфлями и сумкой. Илья Бурец пришел на мероприятие в черном брючном костюме, белой кофте и черно-белых кроссовках. Во время фотосессии пара нежно смотрела друг на друга и смущённо переговаривалась, чем вызвала умиление у присутствующих.

Намек на новый роман Асмус сделала еще накануне премьеры. В социальных сетях она опубликовала снимок, рассказав, как восстанавливается после рабочего дня. Актриса упомянула, что рядом с ней есть заботливый мужчина, который заваривает ей травяной чай, укутывает пледом и скачивает новые серии сериалов. Имя избранника она тогда не раскрыла.

Илья Бурец, продюсер таких проектов, как «Дайте шоу», «Золотое дно», «Беспринципные» и «Нежность», стал новым бойфрендом актрисы. Пока остается загадкой, как именно ему удалось покорить сердце одной из самых востребованных российских кинозвезд.

Ранее Кристина семь лет была замужем за комиком Гариком Харламовым. В браке у них появилась дочь Настя.