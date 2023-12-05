Стало известно, граждане каких стран в Рязани заключают контракты с Минобороны

В рязанском пункте отбора на военную службу контракты с Минобороны РФ заключают иностранцы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Так, контракты заключают граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Марокко, Египта и Кубы. Обращаются в пункт граждане РФ разных возрастов, национальностей и вероисповедания.

Ежедневно в пункт приходят до 15 человек. За два месяца работы пункта контракты подписали более 300 человек. Всем, кто планирует это сделать, с собой необходимо иметь паспорт и военный билет. Затем кандидата ждёт медосмотр. Если он здоров, через 2-3 дня он уже может уехать к месту службы.