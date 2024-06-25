Стало известно, что произошло с опрокинутым грузовиком в Клепиковском районе

В Клепиковском районе очевидцы сняли на видео грузовик, который лежит на обочине. Пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области рассказала подробности происшествия.

ДТП произошло 24 июня, примерно в 18:00, на 477-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». За рулем грузового автомобиля «Ивеко Стралис» с полуприцепом находился 36-летний житель Владимирской области. По предварительной информации, он съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил различные травмы и обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.