Стало известно, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

При обнаружении на улице банковской карты ее нельзя использовать для снятия наличных или покупок, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
В ведомстве напомнили, что это можно квалифицировать как мошенничество с использованием платежных средств, что уголовно наказуемо.
Кроме того, россиянам посоветовали не хранить чужую карту у себя «на всякий случай».
В Роскачестве добавили, что нашедшему банковскую карту следует обратиться в банк, который выпустил ее. Сотрудник кредитной организации заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Один из сценариев — отнести ее в ближайшее отделение банка, указав, что карта бесхозная.