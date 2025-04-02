Стало известно, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

При обнаружении на улице банковской карты ее нельзя использовать для снятия наличных или покупок, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

В ведомстве напомнили, что это можно квалифицировать как мошенничество с использованием платежных средств, что уголовно наказуемо.

«Не пытайтесь определить владельца карты через социальные сети или мессенджеры, тем более публикуя фото карты. Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству», — предупредили в Роскачестве.

Кроме того, россиянам посоветовали не хранить чужую карту у себя «на всякий случай».

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В Роскачестве добавили, что нашедшему банковскую карту следует обратиться в банк, который выпустил ее. Сотрудник кредитной организации заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Один из сценариев — отнести ее в ближайшее отделение банка, указав, что карта бесхозная.