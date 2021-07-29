Стали подробности убийства девушки в извращенной форме в Самаре

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Следователи разбираются в обстоятельствах убийства 23-летней жительницы Самары, в котором подозревается ее отец, пишет КП.

Изуродованный труп обнаружили вечером 23 июля в квартире дома на улице Красных Коммунаров. Злоумышленник надругался над девушкой, оставив в теле швабру и бутылку.

Выяснилось, что у погибшей была дочь, некоторое время назад она рассталась с мужем, хотя официально пара не развелась. Недавно она сошлась с 33-летним мужчиной по имени Александр, которого в середине июля нашли мертвым на озере.

«Теперь многие думают, что там тоже не обошлось без вмешательства отца (девушки. – Прим. Ред.). Это очень страшно», — рассказала знакомая.

В последние дни до расправы она жила вместе с другом по имени Михаил.

«Соседи говорят, что она пыталась сбежать, спряталась на первом этаже, а он нашел ее и поволок ее обратно. Она не успела выбежать на улицу, — утверждает другой знакомый.

По словам очевидцев, ее отец так и не смог объяснить, за что расправился с дочерью и почему надругался над ее телом. Мужчина отвечал только: «Так получилось». Как рассказали участники траурной церемонии, у девушки от лица один носик остался цела, вся остальная часть — сплошное месиво.