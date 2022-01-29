Стали известны жуткие подробности зверского убийства молодой девушки в Омске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Омска, который обвиняется в убийстве возлюбленной, пишет Om1.ru.

Инцидент произошел перед Новым годом в частном доме по улице 22-й Северной. По версии следствия, 20-летняя девушка не хотела продолжать отношения со злоумышленником, с чем он не мог смириться.

В итоге студент дожидался, когда жертва останется одна дома. После этого он пробрался в ее жилище, разулся и тихо проник в комнату, где спала девушка. Он наблюдал за ней в течение 20 минут.

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Когда хозяйка проснулась, парень стал уговаривать ее продолжить отношения, но получил отказ. Тогда он изнасиловал жертву и задушил ее голыми руками.

Сразу после преступления парень сбежал из Омска в Татарск, по дороге выбросил телефон. Он прятался в доме своей бабушки.