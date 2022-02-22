Стали известны жуткие подробности смерти ребенка во время приема ванны

Портал МК поделился подробностями смерти 15-летнего мальчика во время приема ванной и параллельной игры в телефон.

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Трагедия разыгралась на Мичуринском проспекте в Москве во второй половине дня, когда его 41-летний отец был на работе. В квартире также находился друг мальчика, который услышал громкий крик подростка.

Мальчик прибежал в ванну и увидел обмякшее тело приятеля в воде, в которую был шнур от зарядного устройства.

Выяснилось, что подросток протянул в ванную комнату удлинитель, чтобы пользоваться телефоном и одновременно его заряжать. По предварительной версии, гаджет отсоединился и выскользнул из рук подростка, а шнур упал в воду.