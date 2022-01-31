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Понедельник, 31 января, 2022

Стали известны жуткие детали убийства жены мужем в Подмосковье

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Стали известны жуткие детали убийства жены мужем в Подмосковье

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В группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте» появились подробности убийства жительницы подмосковного Волоколамска.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали ее мужа, которого обвиняют в жестокой расправе. В январе он сам пришел в полицию и заявил о пропаже супруги еще летом. В итоге супруг признался, что сам убил жертву, однако вскоре отказался от своих показаний.

По одной из версий, в роковой вечер злоумышленник проследил за женой остановил ее на трассе, попросил выйти, а затем затолкал в свой автомобиль. После этого мужчина привез женщину в нежилое здание, где изнасиловал жертву, после чего задушил.

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Предполагаемый убийца попытался отвести от себя подозрения, для чего написал любовнику погибшей сообщение с закосом под похищение приезжими ради выкупа.

Утверждается, что пара находилась в состоянии развода, и мужчина не мог пережить такие события.

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