Стали известны шокирующие подробности смерти 24-летней девушки в Вологде

Знакомые 24-летней Анжелы Кузнецовой, которую нашли мертвой в Вологде, назвали возможную причину трагедии, пишет Вологда-Поиск.

Девушка ушла из дома в микрорайоне ПЗ-23 еще 30 января. Ее тело обнаружили 1 февраля без признаков жизни в квартире друзей. Признаков насильственной смерти нет.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» знакомая Анастасия К заявила, что к смерти Анжелы мог привести «передоз».

«Знаю, а откуда, это уже другой вопрос, на который я не считаю нужным отвечать», – пояснила девушка.

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В правоохранительных органах информацию о смерти Кузнецовой от воздействия сильно действующих препаратов не комментируют. Проводится проверка и назначены ряд экспертиз по установлению причин случившегося.