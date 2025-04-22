Стали известны причины усыхания елей в центре Рязани

Специалисты Центра защиты леса Рязанской области провели обследование двух голубых елей в сквере на площади Ленина. Посадка деревьев была приурочена к открытию памятника В. И. Ленину, которое проходило в апреле 1957 года. Об этом сообщает региональный ЦЗЛ в своей группе ВКонтакте.

Необходимость обследования деревьев возникла из-за их усыхания. В условиях нашего региона голубые ели редко достигают даже столетнего возраста.

Деревья, которые обследовали специалисты, росли в неблагоприятных для себя условиях: на тяжелых суглинистых почвах с плохой аэрацией, с недостаточным количеством влаги. Сквер, где расположены ели, находится в окружении оживленной транспортной развязки в непосредственной близости от пешеходной зоны. Нехарактерные для ели колючей условия произрастания и высокий фактор антропогенной нагрузки привели к усыханию деревьев.

Дополнительным негативным фактором является близкое расположение автомобильных дорог, что приводит к высокой концентрации выхлопных газов и накоплению в ассимилирующих тканях деревьев продуктов распада автомобильного топлива. Хвоя деревьев покрыта слоем пыли, которая нарушает процесс фотосинтеза. Негативное влияние оказывала и недостаточная площадь питания корневой системы.

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Взрослая ель имеет поверхностные корни, которые распространяются на расстояние приблизительно 4 м от ствола. Минимальная ширина участка под посадку ели должна составлять 9 м, в противном случае корневая система не может развиться в нужном размере и обеспечивать растение питанием во взрослом возрасте.

«На момент обследования у деревьев отсутствовал прирост, хвоя имела бурый цвет, частично уже осыпалась, и по санитарному состоянию они относятся к категории «свежий сухостой». Оба дерева имеют признаки аварийности, что создает угрозу жизни и здоровью гражданам и может причинить ущерб имуществу», — отметили в ЦЗЛ.

Специалистами было рекомендовано провести рубку двух погибших елей и посадку молодых деревьев.