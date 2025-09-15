Стали известны предварительные итоги выборов в Рязанскую областную Думу

На сайте Избиркома Рязанской области появились предварительные итоги выборов в Рязанскую областную Думу.
По состоянию на 00:36 15 сентября после подсчёта голосов по единому избирательному округу данные следующие:
«Единая Россия» — 65.60% (73166 голосов избирателей);
ЛДПР — 8,29% (9242);
КПРФ — 8:28% (9239);
«Новые люди» — 5,36% (5980);
«Партия пенсионеров» — 4,28% (4771);
«Справедливая Россия — За правду» — 4,06% (4523);
«Коммунисты России» — 1,32% (1472);
«Зелёные» — 1,14% (1269).
Итоги выборов станут официальными после утверждения их на заседании избирательной комиссии Рязанской области.