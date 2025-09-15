Понедельник, 15 сентября, 2025
8.8 C
Рязань
Власть и политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Алексей Самохин

На сайте Избиркома Рязанской области появились предварительные итоги выборов в Рязанскую областную Думу. 

По состоянию на 00:36 15 сентября после подсчёта голосов по единому избирательному округу данные следующие: 

«Единая Россия» — 65.60% (73166 голосов избирателей);

ЛДПР — 8,29% (9242);

КПРФ — 8:28% (9239);

«Новые люди» — 5,36% (5980);

«Партия пенсионеров» — 4,28% (4771);

«Справедливая Россия — За правду» — 4,06% (4523);

«Коммунисты России» — 1,32% (1472); 

«Зелёные» — 1,14% (1269). 

Итоги выборов станут официальными после утверждения их на заседании избирательной комиссии Рязанской области.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.

Последние новости

Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Туз в рукаве Белоусова: почему Сырский не знает, откуда придут русские на этот раз

Пока весь мир смотрит на линию фронта, Россия играет по другим правилам. Не сверху — с неба, не спереди — с бронетехникой, не с флангов — с обходами. Она идёт… снизу. По трубам.
Власть и политика

Эксперты Клуба политологов Рязанской области обсудили предварительные итоги выборов

Подводя итоги трехдневного голосования, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков отметил, что на момент закрытия участков о серьезных нарушениях не сообщалось.
Власть и политика

Павел Малков подвел итоги прошедших выборов в Рязанской области

Явка составила 43%.
Происшествия

Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии

В Гаграх в море туристы обнаружили тело женщины и вызвали МЧС. Труп принадлежал жительнице Рязани
Власть и политика

В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов

В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
Происшествия

Под Рязанью легковой автомобиль сбил мужчину

Легковой автомобиль сбил человека. Очевидцы сообщают, что пострадавшего «оттащили» с дороги свидетели ДТП.