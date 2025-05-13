Стали известны подробности жестокого убийства на улице Бирюзова в Рязани

Региональное следственное управление СК РФ рассказало подробности жестокого убийства на улице Бирюзова в Рязани. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, конфликт между нетрезвыми мужчинами произошёл в квартире подозреваемого. Фигурант дела во время ссоры нанёс гостю множественные удары руками и топором в область головы и туловища.

После убийства рязанец завернул труп в покрывало и вынес на улицу, где был задержан сотрудниками полиции.

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Расследование уголовного дела продолжается, ведётся сбор доказательств.

Подозреваемого собираются отправить в СИЗО.