Стали известны подробности жестокого убийства на улице Бирюзова в Рязани

Региональное следственное управление СК РФ рассказало подробности жестокого убийства на улице Бирюзова в Рязани. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, конфликт между нетрезвыми мужчинами произошёл в квартире подозреваемого. Фигурант дела во время ссоры нанёс гостю множественные удары руками и топором в область головы и туловища.
После убийства рязанец завернул труп в покрывало и вынес на улицу, где был задержан сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела продолжается, ведётся сбор доказательств.
Подозреваемого собираются отправить в СИЗО.
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