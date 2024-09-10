Вторник, 10 сентября, 2024

Стали известны подробности убийства замначальника Казанского танкового училища

Автор: powder

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Тело убитого бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина было замотано в ковер, пишет «МК-Поволжье».

По данным издания, труп мужа обнаружила жена, когда вернулась с дачи. Он лежал в помещении бойлерной.

«Офицера убили в День танкиста», – говорится в публикации.

По непроверенной информации из соцсетей, Хахин отмечал праздник в кругу друзей. На трупе, предварительно, обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, поймать преступника по горячим следам не удалось.

Хахин служил замначальника Казанского танкового училища по вооружению с 1993 по 1997. Ему было 69 лет.

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