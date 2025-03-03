Стали известны подробности стрельбы, которую устроил рязанец в мытищинском ТЦ

Телеграм-канал SHOT публикует хронологию стрельбы, которую развязал выходец из Рязани с торговом центре в Мытищах. Инцидент произошёл 2 марта днём.

Мужчина около пяти часов вечера зашёл в ТЦ «Красный кит». Охранникам посетитель показался подозрительным, они подошли к нему. Завязался конфликт, переросший в драку с охранниками.

Мужчину смогли вывести из ТЦ, но через полчаса он вернулся. В его руках был трвматический пистолет. Он кричал что-то вроде «Вы же меня обещали побить, давайте». Также посетитель требовал, чтобы сотрудники службы безопасности вышли с ним на улицу пообщаться. Когда те отказались, мужчина достал пистолет и направил его на охранников. Очевидцы утверждают, что мужчине удалось выстрелить шесть раз.

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После звуков стрельбы в ТЦ началась паника. Люди стали выбежать из здания в слезах и страхе. Отобрать травмат у стрелка пытались четверо охранников, в том числе с помощью электрошокеров. Троих из них рязанец ранил. Сам он также травмировался.

Нападавшего снова удалось вывести на улицу. Перед задержанием он звонил близким и орал, что это была самооборона.

Как итог — были вызваны экстренные службы, правоохранители. Работники скорой оказывали помощь пострадавшим прямо на месте. Сильно из них никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранительным органам предстоит разобраться в деталях случившегося.