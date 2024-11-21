Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла на окраине Рязани

Стали известны подробности смертельной аварии, в которой столкнулись легковой автомобиль и манипулятор. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, авария произошла 20 ноября, примерно в 17:25. Ранее в СМИ писали, что автомобили столкнулись на улице Промышленной, однако сотрудники госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось на вблизи дома №52 строение 19 по улице Прижелезнодорожной.

По предварительной информации, автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 33-летний рязанец, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с грузовым автомобилем «Хино» под управлением 45-летнего жителя Рязани.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы головы и скончался в больнице в приемном покое.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее СМИ публиковали видео с места происшествия.