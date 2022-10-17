Понедельник, 17 октября, 2022
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Стали известны подробности расстрела на полигоне в Белгородской области

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У пострадавших на военном полигоне в Белгородской области в основном ранения ног, у одного — ранение в грудь, пишет МК.

Сразу же после случившегося всех раненых сразу же отвезли в Валуйскую центральную районную больницу. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что у врачей есть все необходимое для лечения.

Как сообщает Минобороны, в субботу во время занятий по огневой подготовке двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения добровольцев. В результате 11 человек погибли, 15 – получили ранения. Оба нападавших были уничтожены на месте ответным огнем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, однако статья может быть переквалифицирована на «Теракт».

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