Стали известны подробности проекта развития посёлка Шлаковый в Рязани

Более 1000 жителей Рязани переедут из аварийных и ветхих домов благодаря проекту развития посёлка Шлаковый. Об этом сообщил телеграм-канал Фонда развития территорий.

Вчера о решении правительства РФ выделить финансирование на проект написал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Проектом займется Фонд развития территорий в статусе оператора.

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Градостроительный потенциал развиваемой территории площадью почти 27 га может составить порядка 577 тыс. кв. м.

— В рамках проекта планируется построить целый ряд социальных объектов: детские сады, школы, поликлинику; качественную инженерную и транспортную инфраструктуру, а также торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, создать парковочные места, — сообщил гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Срок реализации проекта — до 2038 года.